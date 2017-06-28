Ремонт авианосца «Адмирал Кузнецов» будет проводиться предприятиями, расположенными в зоне ответственности Северного флота

Ремонт авианосца «Адмирал Кузнецов» будет начат в 2018 году, его стоимость пока не определена. Об этом сегодня сообщил на Международном военно-морском салоне «МВМС-2017» замкомандующего ВМФ России по вооружению вице-адмирал Виктор Бурсук. «Она (модернизация. – Ред.) будет начинаться в следующем году, будет проводиться предприятиями, расположенными в зоне ответственности Северного флота. Ну а цена пока не определена, она просчитывается и будет определена чуть позже. Это будет однозначно предприятие ОСК», - сказал он.

В это же время вице-адмирал Виктор Бурсук заявил, что ВМФ России собирается построить перспективный авианосец. «Да, безусловно, Военно-морской флот будет строить авианосец», - сказал он.

- Макет, который демонстрирует Крыловский центр, - это макет. Таких много. Проводится проработка различных бюро, чтобы определить облик данного корабля, - добавил заместитель главкома.