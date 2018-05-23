Ремонт детской поликлиники флотской столицы выполняется по графику

В администрации Североморска, под председательством главы ЗАТО Владимира Евменькова, состоялось рабочее совещание, посвященное проведению ремонта детской поликлиники на улице Душенова. На совещании были рассмотрены вопросы контроля графика выполнения строительно-монтажных работ, установки медицинского оборудования, обеспечения и учёта теплоснабжения.

Как прозвучало во время обсуждения, на сегодняшний день все работы выполняются по графику.

Ремонт детской поликлиники в Североморске проводится в рамках государственной программы Мурманской области «Развитие здравоохранения». Государственный контракт на сумму 85790,8 тысячи рублей заключен Управлением капитального строительства Мурманской области с ООО «Североморская строительная компания». Работы на объекте новый подрядчик начал 5 июля 2017 года. Срок окончания капитального ремонта - 15 декабря 2018 года.