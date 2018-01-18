Ремонт детской поликлиники завершится к концу 2018 года

Вчера в рамках мониторинга хода работ по реконструкции североморской детской поликлиники, расположенной на улице Душенова, 8а, в ЗАТО г.Североморск приехала делегация из Мурманска. Её возглавил министр здравоохранения Мурманской области Валерий Перетрухин. Со стороны флотской столицы проконтролировать ход капитального ремонта прибыли глава ЗАТО г.Североморск Владимир Евменьков, председатель Совета депутатов Евгений Алексеев, главный врач Североморской Центральной районной больницы Дмитрий Панычев, а также заведующая детской поликлиникой Ирина Боднарчук.

Здание поликлиники закрыто на ремонт уже семь лет. Но после достаточного финансирования и смены подрядчика дело пошло на лад. На данном этапе работы идут согласно утвержденному графику с окончанием ремонта в декабре 2018 года. Однако есть основания предполагать, что здание может быть сдано уже осенью.

Прокомментировал обстановку Валерий Перетрухин:

- Мы просим жителей Североморска простить нас за этот «долгострой»… Проект был разработан давно, но потом поменялись санитарные правила и нормы, пришлось вносить изменения. Было недостаточное финансирование – делали кусками. Наконец было решено выделить 85 миллионов на 2 года, чтобы полностью завершить ремонт с одним подрядчиком. И теперь мы видим эффект. Мы ежемесячно приезжаем сюда, и ход работы нас полностью устраивает. Я уверен, что к концу года всё будет готово, останется получить разрешительные документы, расставить мебель и оборудование.

Участники мониторинга осмотрели помещения, в которых в скором времени будут размещены кабинеты врачей. По проекту их заложено порядка 50. Предусмотрен отдельный вход для пациентов, находящихся на учете врача-фтизиатра. Поликлиника будет оснащена пандусами и двумя лифтами.

Всего по штатному расписанию здесь будет работать 106 сотрудников. На данный момент в среднем по учреждению укомплектованность кадрами составляет 70%. Из узких специалистов поликлинике пока не хватает врача ортопеда-травматолога и отоларинголога.

- Можно понять недовольство молодых родителей, которые вынуждены приходить с детьми на прием к врачу в приспособленное здание на ул.Фулика, - заметил Владимир Евменьков. – Но, надеюсь, после открытия поликлиники в этом здании ситуация изменится в лучшую сторону. Сейчас задача властей города вместе с руководством ЦРБ – наполнить поликлинику профессиональными врачами и современными практиками. Всё, что город может сделать в этом направлении, исполняется в полной мере.