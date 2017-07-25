Ремонт и строительство объектов муниципальной собственности «спотыкаются» о процедуру конкурсного отбора исполнителей

Ремонт и строительство объектов муниципальной собственности стали одной из тем оперативного совещания, которое вчера провёл первый заместитель губернатора Алексей Тюкавин.

Первый заместитель главы региона отметил, что тема затрагивается в рамках повторного контроля и напомнил, что Министерство строительства и территориального развития Мурманской области определено главным распорядителем бюджетных средств по 12 муниципальным объектам капитального строительства и 8 муниципальным объектам капитального и текущего ремонта. Субсидии областного бюджета на эти цели в 2017 году составляют свыше 370 млн рублей.

Об освоении средств рассказал министр строительства и территориального развития Леонид Кан. Также в ходе совещания особое внимание было уделено ряду объектов в Кировске и в Терском районе. В режиме видеосвязи о состоянии дел докладывали руководители администраций обоих муниципалитетов. Крупнейшие из объектов – строительство спортивно-оздоровительного центра с искусственным ледовым покрытием в Кировске и реконструкция кировского кинокультурного центра «Большевик». По словам и.о. главы администрации Кировска Василия Клиновицкого, конкурсы по обоим объектам состоятся в ближайшие дни. Функцию заказчика на безвозмездной основе будет осуществлять АО «Апатит».

К руководству Терского района вопросы возникли по поводу строительства самотечной и напорной линии водоотведения в Умбе, а также заключения контракта на строительство дома культуры в Варзуге. И.о. главы районной администрации Александр Сверчков доложил, что работа на строительстве линии водоотведения ведётся. Конкурсная документация по ДК в Варзуге направлена в комитет госзакупок.

Первый заместитель губернатора призвал руководителей муниципалитетов тщательно готовиться к конкурсным процедурам, заранее изучать возможных подрядчиков во избежание срывов аукционов. Он пообещал помощь в подготовке конкурсной документации со стороны региональных Минстроя и комитета по госзакупкам.

«В наших интересах, чтобы деньги, выделенные из бюджета на те или иные цели, были эффективно освоены. Средства, которые вы забираете «на себя», лишают ваших коллег из других муниципалитетов возможности решить не менее важные проблемы строительства и капремонта», – подчеркнул Алексей Тюкавин.