Ремонт квартир и строительство детского сада – главные объекты для главы ЗАТО г.Североморск

Глава ЗАТО г.Североморск Владимир Евменьков вчера провёл еженедельный объезд объектов городской инфраструктуры. Основными темами рабочей поездки Главы ЗАТО стали ремонт муниципального жилья и строительство нового детского сада.

Первой точкой маршрута стало посещение отремонтированной муниципальной квартиры в доме № 15 на ул.Сафонова. Ещё две такие же расположены на Комсомольской, 5 и Гвардейской, 8. В этом году из муниципального бюджета были выделены средства на их ремонт, который выполняло ООО «Вектор». С января подрядчиком был вывезен крупногабаритный мусор, сделан косметический ремонт помещений с заменой электропроводки и сантехники, восстановлением и заменой оконных рам, установкой межкомнатных и входных дверей, а также газовых плит и приборов учета.

Далее инспектирующие отправились на ул. Гвардеская, где с декабря прошлого года ведётся строительство детского сада. На этом объекте строительно-монтажные работы выполняет подрядная организация ООО «Мурманстрой». Несмотря на то, что строительство началось в зимний период, подрядчик заявил, что всё идёт в соответствии с установленным графиком. Заканчиваются работы нулевого цикла: фундамент уже поднят, до конца месяца будет перекрыт плитами. К этому же сроку завершатся работы по выносу водовода, которые согласованы с МУП «Североморскводоканал». В апреле строители начнут возведение стен, а в конце мая уже должны завершить строительство «коробки» здания.