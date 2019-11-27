Ремонт лестницы в районе дома № 16 по проезду Северному приостановлен

Подрядной организацией ООО «Промсервис» не выполнены договорные обязательства по капитальному ремонту лестницы в районе дома № 16 по проезду Северному.

Заказчиком работ – ММБУ «Управление дорожного хозяйства» - начата процедура расторжения договора подряда в одностороннем порядке, после чего будет инициировано включение данного подрядчика в реестр недобросовестных поставщиков.

В настоящее время ММБУ «Управление дорожного хозяйства» приводит объект в безопасное для движения пешеходов состояние. Выполнено временное покрытие из асфальтобетонной крошки, устанавливаются поручни. Будут вывезены оставшиеся строительные материалы и подключено освещение.

В 2020 году будет заключён договор для завершения капитального ремонта лестницы.