Мурманская область. Арктика27.11.19 16:41
Ремонт лестницы в районе дома № 16 по проезду Северному приостановлен
Подрядной организацией ООО «Промсервис» не выполнены договорные обязательства по капитальному ремонту лестницы в районе дома № 16 по проезду Северному.
Заказчиком работ – ММБУ «Управление дорожного хозяйства» - начата процедура расторжения договора подряда в одностороннем порядке, после чего будет инициировано включение данного подрядчика в реестр недобросовестных поставщиков.
В настоящее время ММБУ «Управление дорожного хозяйства» приводит объект в безопасное для движения пешеходов состояние. Выполнено временное покрытие из асфальтобетонной крошки, устанавливаются поручни. Будут вывезены оставшиеся строительные материалы и подключено освещение.
В 2020 году будет заключён договор для завершения капитального ремонта лестницы.
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