Мурманская область. Арктика09.07.18 11:41
«Ренессанс» в библиотеке
10 июля в 15.00 в Мурманской областной универсальной научной библиотеке состоится концерт участников студии «Ренессанс». В программе концерта – песни советской эстрады. Прозвучат шлягеры прошлых лет: «А снег идёт», «Чёрный кот», «Песенка о медведях»; лирические композиции: «Ты моя мелодия», «Эхо любви», «Нежность» и другие.
Зрители смогут познакомиться и с выставкой из фонда областной научной библиотеки – книгами, посвященными известным российским исполнителям, грампластинками с записями песен, нотами.
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