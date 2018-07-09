«Ренессанс» в библиотеке

10 июля в 15.00 в Мурманской областной универсальной научной библиотеке состоится концерт участников студии «Ренессанс». В программе концерта – песни советской эстрады. Прозвучат шлягеры прошлых лет: «А снег идёт», «Чёрный кот», «Песенка о медведях»; лирические композиции: «Ты моя мелодия», «Эхо любви», «Нежность» и другие.

Зрители смогут познакомиться и с выставкой из фонда областной научной библиотеки – книгами, посвященными известным российским исполнителям, грампластинками с записями песен, нотами.