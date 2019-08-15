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Мурманская область. Арктика15.08.19 15:19

Реорганизация неоднозначно отразилась на судьбе коллектива ПИНРО

Работа Полярного научно-исследовательского института морского рыбного хозяйства и океанографии принципиально важна не только для области, но и для страны, поскольку напрямую связана с влиянием России на международной рыбопромысловой арене, в том числе с распределением квот. Правительство Мурманской области готово защищать интересы ПИНРО и выстраивать партнёрские отношения с институтом. Такую позицию высказал врио губернатора Мурманской области Андрей Чибис в ходе посещения старейшего научного учреждения Кольского Заполярья.

ПИНРО им. Н.М. Книповича (ныне Полярный филиал ФГБНУ «ВНИРО») был учреждён декретом В.И. Ленина в 1921 году. Вклад института в развитие рыбной промышленности Мурмана и всей страны огромен, а накопленный опыт исследований и база собранной информации уникальны.

В течение нескольких последних лет происходила поэтапная реорганизация рыбопромышленных НИИ по всей стране путём организационного подчинения Всероссийскому научно-исследовательскому институту рыбного хозяйства и океанографии (ВНИРО), находящемуся в Москве. В 2019 г. ПИНРО стал Полярным филиалом ВНИРО.

Реорганизация неоднозначно отразилась на судьбе коллектива института. В частности, научные сотрудники, не имеющие учёных степеней, были переведены в статус специалистов. В результате численность научных сотрудников сократилась почти на две трети, что ведёт к сокращению числа лабораторий, а следовательно, объёма исследований и публикаций. По мнению учёных ПИНРО, институту грозит утрата научного и кадрового потенциала, который нарабатывался почти век.

С этой проблемой руководство и коллектив института обратились к врио губернатора Мурманской области Андрею Чибису. Кроме того, сотрудники ПИНРО выступили с рядом предложений: развивать на базе института научно-познавательный туризм, рачительно использовать научные квоты, создать в регионе криобанк морских организмов, объявить 2021 год – год 100-летия ПИНРО – Годом науки и инноваций в Мурманской области.

В ходе посещения ПИНРО Андрей Чибис встретился с руководством института, осмотрел лабораторию биохимии и технологий, познакомился с экспозицией музея истории ПИНРО, пообщался с коллективом учреждения.

Как отметил по результатам разговора глава области, проблемы, связанные с реорганизацией института, на региональном уровне не решить, поскольку это общее решение, затрагивающее всю систему рыбных НИИ в стране. Тем не менее правительство области будет следить, чтобы реорганизация не привела к сокращению финансового обеспечения ПИНРО. Кроме того, по мнению Андрея Чибиса, эту ситуацию можно и нужно использовать, чтобы добиться от федерального центра дополнительных инвестиций в материально-техническую базу института.

«Я готов и буду этим заниматься», – подчеркнул Андрей Чибис.

Все предложения коллектива ПИНРО в течение ближайшей недели будут вынесены на обсуждение правительства Мурманской области. В свою очередь, руководство института приняло предложения врио губернатора – стать партнёром и участником создаваемого в регионе научно-образовательного центра и привлекать мурманских курсантов к прохождению морской практики на научных судах.

«ПИНРО с его 98-летней историей – одно из ключевых научных учреждений не только нашей области, но и страны. Регион будет лоббистом и защитником интересов и коллектива, и самого учреждения. В ближайшую неделю мы составим чёткую программу совместных действий. Для нас принципиально важно дать возможность развития каждому научному сотруднику», – подчеркнул Андрей Чибис.

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