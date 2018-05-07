Реорганизация учреждений социального обслуживания населения Ковдорского района сохранит все формы предоставления социальных услуг

В ходе рабочей поездки в Ковдор первый заместитель министра социального развития региона Светлана Виденеева провела совещание с руководителями и сотрудниками Ковдорского комплексного центра социального обслуживания населения и Ковдорского дома-интерната для престарелых и инвалидов. На встрече обсуждались вопросы, касающиеся реорганизации учреждений.



«С 1 октября текущего года в подведомственной сети будет единое учреждение - Ковдорский комплексный центр социального обслуживания населения, которое сохранит основные виды деятельности и будет предоставлять социальные услуги во всех формах социального обслуживания: стационарной, полустационарной и на дому. При реорганизации будет сохранена преемственность предоставления социальных услуг, качество и своевременность предоставления помощи людям самых разных возрастов и социального положения. Объединение двух учреждений будет способствовать эффективному расходованию средств областного бюджета», – отметила Светлана Виденеева.