Репчатый лук по росту цен опередил картофель

Как сообщает Мурманскстат, с 20 по 26 июня текущего года в Мурманской области наибольшее увеличение цен зафиксировано на свежую белокочанную капусту (на 15,7%), репчатый лук (на 8,1), картофель (на 2,4), морковь (на 2,2), яблоки (на 1,9), сахарный песок (на 1,6), пшено (на 1,3%).

Более всего снизились цены на куриные яйца (на 1,6%), баранину, кроме бескостного мяса (на 1,2), говядину, кроме бес-костного мяса (на 1,0), гречневую крупу (на 0,9), вермишель (на 0,8%).

На остальные товары цены не изменились или изменились незначительно.

Напомним, наблюдение за уровнем цен на отдельные виды социально значимых продовольственных товаров первой необходимости осуществляется в рамках еженедельного мониторинга по перечню, утверждённому Росстатом, в городах Мурманске, Апатиты, Североморске.