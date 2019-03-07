Репетиционный ОГЭ по математике в Мурманской области прошёл в штатном режиме

Более 7 тысяч девятиклассников Мурманской области написали репетиционный экзамен по математике в форме основного государственного экзамена (ОГЭ) 5 марта. Экзамен прошёл в 51 пункте проведения экзаменов (ППЭ), семь из которых расположены в труднодоступных и отдаленных местностях, в полном соответствии с требованиями Порядка проведения ОГЭ. За наличие мобильных телефонов удалено 6 участников, один досрочно завершил экзамен по состоянию здоровья.

Контрольные измерительные материалы (КИМ) для проведения репетиционного экзамена разработаны специалистами ГАУДПО МО «Институт развития образования» (ИРО) в соответствии со спецификацией, утверждённой ФГБНУ «Федеральный институт педагогических измерений», и максимально приближены к реальным КИМ.

В двух ППЭ - в Ковдорском районе и г. Полярные Зори – впервые в 9 классах применена технология печати и сканирования экзаменационных материалов в ППЭ. «Особенность данной технологии в том, что экзаменационные материалы передаются в зашифрованном виде по защищенным каналам связи, а пароль для их распечатки руководители ППЭ получают утром в день экзамена. Это позволило сократить время обработки экзаменационных материалов», - сообщил Дмитрий Федотов, директор Регионального центра обработки информации (РЦОИ).

«Экзамен прошёл в штатном режиме, в спокойной, доброжелательной обстановке и позволил всем специалистам, задействованным в процедуре проведения ЕГЭ, в режиме реального времени отработать порядок действий в пунктах, - подчеркнула Ирина Ковшира, министр образования и науки региона. - Отметки за репетиционный экзамен не выставляются. По завершении проверки специалисты ИРО подготовят аналитические материалы, которые позволят учителям скорректировать подготовку выпускников к экзамену».

Результаты до конца недели будут размещены на сайте информационной поддержки ГИА в Мурманской области: gia.edunord.ru и направлены в школы.