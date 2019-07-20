Репетиция перед Днём ВМФ - БДК «Александр Отраковский» отработал морскую десантную подготовку с морской пехотой Северного флота

Экипаж большого десантного корабля (БДК) «Александр Отраковский» совместно с подразделениями отдельной бригады морской пехоты Северного флота отработал задачи морской десантной подготовки с погрузкой военной техники в твиндек способом на упор и на плаву.

Тренировка прошла в губе Грязная Кольского залива. В ней были задействованы 10 бронетранспортёров БТР-80, стоящих на вооружении морской пехоты Северного флота и два плавающих транспортёра ПТС-2, которые обеспечивали безопасность при вождении техники на плаву.

В ходе тренировки экипаж БДК «Александр Отраковский» отработал элементы маневрирования и балансировки корабля при приеме морского десанта, а механики-водители бронетранспортеров совершенствовали навыки по заезду в твиндек десантного корабля.

Кроме отработки высадки десанта на побережье, морские пехотинцы закрепили навыки по заезду в твиндек стоящего на якоре десантного корабля через кормовую аппарель.

Как сообщает пресс-служба СФ, тренировки по морской десантной подготовке с экипажами бронетранспортёров продлятся до генеральной репетиции военно-спортивного праздника, посвящённого Дню Военно-морского флота, в котором морской пехоте отведена одна из основных ролей.