Решение Конституционного Суда РФ может изменить природу формирования минимального размера оплаты труда

Как «Арктик-ТВ» уже сообщало, Конституционный Суд РФ принял решение по делу о проверке конституционности положений статей Трудового кодекса о составе МРОТ. Конституционный суд признал взаимосвязанные положения статьи 129, части 1 и 3 статьи 133 и частей 1,2,3 и 11 статьи 133(1) не противоречащими Конституции РФ. Он постановил, что районный коэффициент и процентная надбавка не могут включаться в состав МРОТ.

- Эти положения могут изменить природу формирования минимального размера оплаты труда (МРОТ), - комментирует решение Конституционного суда глава регионального парламента Сергей Дубовой. - Сегодня МРОТ привязан к прожиточному минимуму на территории субъекта РФ и включает в себя северные льготы. В Мурманской области минимальный размер оплаты труда, который не ниже прожиточного минимума трудоспособного населения, устанавливается трёхсторонним соглашением между правительством области, профсоюзами и Союзом промышленников и предпринимателей, поскольку в таком варианте его размер выше уровня МРОТ федерального. Кроме этого, наш региональный МРОТ учитывает социально-экономическое положение области. Сейчас, когда Конституционный Суд установил, что МРОТ будет определяться без применения коэффициента и полярных надбавок, мы должны привести в соответствие свою нормативную базу, выработать новые правовые механизмы, позволяющие защитить население с минимальной заработной платой и не допустить потерю экономической устойчивости предприятий региона. Данный вопрос будет находиться в поле зрения Мурманской областной Думы.

По мнению председателя комитета по бюджету, финансам и налогам Бориса Пищулина, с реализацией нового принципа формирования МРОТ возникает немало вопросов: «К примеру, сегодня МРОТ, установленный федеральным законом на территории РФ, составляет 7800 рублей. Если действовать по принципу Конституционного Суда, то к этой сумме нужно применить районный коэффициент (1,5) и полярные надбавки (80%), то есть умножить на 2,3. Эта сумма будет выше действующей на территории Мурманской области. Но допустим, ситуация, когда человек только приехал на Север и не имеет полярных надбавок. Если применить коэффициент 1,5, то в этом случае его минимальная заработная плата будет ниже величины прожиточного минимума на территории субъекта РФ. И это только одна из коллизий. Необходимо посмотреть, какие действия будут приняты со стороны федерального правительства с учётом того, что КС подчеркнул право правительства страны регулировать все эти отношения. На сегодняшний день эти отношения регулируются постановлением правительства РФ, которое и предусматривало включение в состав минимальной заработной платы северных надбавок и коэффициента, и всё это должно быть не ниже прожиточного минимума. Также важна и финансовая сторона вопроса. Неизвестно количество возможных получателей, соответственно, неясен и объём бюджетных средств, который будет предусмотрен на эти цели. Однако нет никаких сомнений, что бюджет области обеспечит финансирование, как только будут отрегулированы нормативные правовые акты», - считает Борис Валентинович.