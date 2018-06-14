Решение о пенсионной реформе омрачило начало мундиаля в России

Не знаю, с чем это связано, но если уж кто и хотел сегодня испортить россиянам праздник – начало Чемпионата мира по футболу, то это уж точно наше родное правительство, которое решилось наконец-то на изменения в пенсионной и налоговой системах.

«Мы с вами понимаем, что эти изменения назрели, они необходимы. И назрели давно. Без этих решений мы не можем двигаться вперед ни в повышении уровня жизни людей, ни в социальной сфере, ни в развитии экономики», - заявил сегодня Дмитрмй Медведев на заседании правительства. По его словам, правительство понимает, «насколько все эти решения непросты».

- Поэтому мы шли к ним длительное время, у нас были острые дискуссии, мы прорабатывали самые разные варианты, взвешивали все за и против, - сказал премьер-министр.

Но раз уж вы шли так долго к этим важным решениям, то можно ведь было бы ещё подождать месяц. Но об этом наверху не задумываются.

Дмитрий Медведев сообщил, что правительство предлагает ввести переходный период повышения пенсионного возраста с 2019 года. «Предлагается ввести достаточно длительный переходный период», - сказал он. «Начать его предлагается с 2019 года, чтобы пошагово достичь выхода на пенсию в 65 лет для мужчин в 2028 году и 63 лет для женщин в 2034 году», - отметил премьер.

- У молодого поколения впереди ещё достаточно времени для адаптации к новым границам, - успокоил поколение Y Дмитрий Медведев.

А вот в Федерации независимых профсоюзов России (ФНПР), крупнейшем в стране по численности (более 20 млн человек) и составу членских организаций профобъединении, не меняют своего критического отношения к идее повысить пенсионный возраст, реализация которой, как полагают в ФНПР, приведёт к негативным социальным последствиям.

«Правительство, прежде чем принимать подобное решение, должно, как минимум, соблюсти процедуру обсуждения такого шага на Российской трехсторонней комиссии по урегулированию социально-трудовых отношений (РТК). Мы надеемся, что кабинет министров будет придерживаться данного алгоритма, нарушение которого нами было бы воспринято, как действия, направленные на обострение социальной обстановки», - заявил «Интерфаксу» секретарь ФНПР Александр Шершуков.

Он подчеркнул, что крупнейшее российское профобъединение сохраняет критическое отношение к повышению пенсионного возраста. «Наша позиция по этому вопросу новостью не является. Мы выступаем против, и для этого есть масса аргументов. В частности, данный шаг, как мы считаем, не решит проблемы Пенсионного фонда. Проблема в том, что когда в 2012 году начался переход к ныне действующей форме пенсионного обеспечения, предполагался целый ряд шагов. В частности, присоединиться к положениям Конвенции Международной организации труда, предполагающим установление уровня пенсии не ниже 40% от уровня заработка. Но этого сделано не было», - сказал собеседник агентства.

Второе по численности профобъединение, Конфедерация труда России (КТР), насчитывающее порядка 2 млн участников профсоюзного движения, в дискуссии относительно повышения пенсионного возраста пошло гораздо дальше своих коллег из ФНПР. По их оценке, цель сторонников форсированного продвижения инициативы повысить пенсионный возраст на данном этапе – «приучить общественность к мысли о том, что такое повышение должно произойти непременно», считает президент КТР, член СПЧ Борис Кравченко.

Одним их аргументов информационной кампании, развернутой КТР, к которой профобъединение рассчитывает привлечь широкие общественные слои, политические партии и социальные движения, состоит в том, что при установлении более высокой возрастной планки выхода на пенсию, возрастает риск, что многие россияне просто не доживут до нового пенсионного возраста.

«При повышении пенсионного возраста до 65 лет, около 40% мужчин и 20% женщин не будут доживать до пенсии», - утверждается в заявлении КТР, которое было ранее распространено в связи с началом информационной кампании.

А в это время председатель Счётной палаты РФ, председатель совета ЦСР, декан факультета свободных искусств и наук СПбГУ Алексей Кудрин разместил на своей страничке в «Твиттере»: «Пенсионная реформа назрела давно. Наконец, решение принято. Это выгодное для граждан решение, оно позволит повысить пенсии».