Решение о закрытии плавильного цеха в Никеле осмыслено и просчитано

«Арктик-ТВ» уже сообщало о том, что президент «Норникеля» Владимир Потанин объявил о решении закрыть устаревшее и одно из наиболее вредных с точки зрения экологии подразделений компании – плавильный цех в посёлке Никель.

Мы попросили прокомментировать это важное решение Сергея Дубового, председатель Мурманской областной Думы: «Закрытие плавильного цеха - назревший вопрос. Разумеется, подобные решения не принимаются одномоментно. Очевидно, об этом думали, рассматривали разные варианты, поэтому можно не сомневаться, что итоговое решение осмыслено и просчитано, - сказал Сергей Михайлович. - Более того, компания, которая один раз уже прошла аналогичную ситуацию – я говорю о закрытии Никелевого завода в Норильске в 2016 году – понимает, какую колоссальную работу предстоит провести для того, чтобы процесс прошёл спокойно, ничьи интересы не были ущемлены. В этом «Норникель» прямо заинтересован, а значит и при реализации социальной программы в Никеле, компания по отношению к своим сотрудникам реализует такой же индивидуальный подход, что и в Норильске».