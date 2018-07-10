Решение об амнистии Владимира Мазура устояло в облсуде

Мурманский областной суд оставил в силе решение о прекращении уголовного дела против генерального директора и соучредителя «Агрохолдинга Мурманского» Владимира Мазура.

Как «Арктик-ТВ» уже сообщало, дело о злоупотреблении полномочиями Кольский районный суд прекратил в мае в связи с актом об амнистии. Потерпевшая сторона не согласилась с таким вердиктом и попробовала обжаловать его в апелляционном порядке.

5 июля областной суд рассмотрел апелляционную жалобу и оставил решение суда первой инстанции в силе, сообщает sud51.com.