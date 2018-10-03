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Мурманская область. Арктика03.10.18 14:07

Решение задач наращивания экспорта угля и решения экологических проблем не противоречит друг другу - ИПЕМ

Российским угольным портам необходимо двигаться в сторону наилучших доступных технологий (НДТ), которые используются в мире и соответствуют экологическим нормам. Об этом заместитель генерального директора АНО «Институт проблем естественных монополий» (ИПЕМ) Александр Григорьев сообщил в ходе прямой трансляции с круглого стола «Останется ли угольная промышленность драйвером роста экономики развивающихся стран?» в рамках форума «Российская энергетическая неделя».

Он подчеркнул, что «значительная часть портов в нашей стране уже готова к НДТ и может являться примером того, как это необходимо осуществлять. Остальным портам «придётся подтянуться, либо перейти на другие грузы».

«ИПЕМ 1 октября 2018 года опубликовал отчет «Экономические и экологические проблемы развития российских угольных терминалов». В нем мы выделили 4 специализированных высокотехнологичных угольных терминала: АО «Восточный  порт», АО «Дальтрансуголь», АО «Ростерминалуголь», АО «Торговый порт Посьет», - сказал Григорьев.

Эксперты ИПЕМ считают, что любое ограничение перевалки угля в морских портах приведет к сокращению программы российской угольной промышленности в целом. «Экспортные возможности доставки угля через сухопутные погранпереходы ограничены», - добавил Григорьев, говоря о важности морских терминалов в логистике российского угольного экспорта.

ИПЕМ считает, что решение задач наращивания экспорта угля и решения экологических проблем «не противоречит друг другу, а наоборот, способно дать свой определенный кумулятивный эффект». Главное, что может ограничивать российский экспорт угля – это транспортная инфраструктура.

«На наш взгляд, любые ограничения, которые будут накладываться на экспорт через российские порты, будут самым негативным образом влиять на объемы этого экспорта», - резюмировал эксперт.

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