Решением мирового судьи наложен штраф на жителя Кольского района, самовольно подключившего свой гараж к электрической сети Колэнерго

Житель Кольского района, самовольно подключивший свой гараж к электрической сети филиала ПАО «МРСК Северо-Запада» «Колэнерго», заплатит штраф в размере 12 тысяч рублей. Такое решение вынесено мировым судьёй. При этом было учтено частичное признание гражданином вины, и отсутствие в деле обстоятельств, отягчающих административную ответственность.

«Факт незаконного подключения был выявлен в мае текущего года в ходе совместного рейда специалистов службы безопасности и отдела балансов и учёта электроэнергии Колэнерго, а также сотрудников органов правопорядка, - пояснил заместитель директора филиала ПАО «МРСК Северо-Запада» «Колэнерго» по безопасности Андрей Кузнецов. – Отмечу, что гражданин согласился добровольно оплатить электроэнергию, которую он использовал без заключения договора и без зарегистрированных в установленном порядке приборов учёта».

В Колэнерго действует телефон доверия. Позвонив по номеру (815-2) 64-90-44 можно оперативно сообщить о совершенных или о готовящихся хищениях электроэнергии, энергетического оборудования, о подготовке или совершении иных противоправных действий на объектах электросетевого комплекса.