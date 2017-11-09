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Мурманская область. Арктика09.11.17 09:41

Решением штаба Колэнерго на предприятии введён особый режим работы

В заседании штаба Колэнерго приняли участие представители главного управления МЧС по Мурманской области, Карельского предприятия магистральных электрических сетей, Мурманской областной электросетевой компании. Решением штаба на предприятии введен особый режим работы

Напомним, на территории Кольского полуострова проводятся масштабные учения энергетиков по ликвидации массовых отключений электросетевых объектов, вызванных воздействием опасных метеорологических явлений.

По замыслу учений на территории региона наблюдается усиление северо-восточного, восточного ветра, с порывами более 25 м/с, мокрый снег, температура воздуха около 0 градусов.

В результате воздействия неблагоприятных погодных явлений по сценарию учений  произошли отключения на ряде энергообъектов, в результате чего без электроснабжения остались часть Мурманска и Кандалакши, сёла Варзуга, Оленица, Кашкаранцы, Лувеньга.

Для ликвидации последствий воздействия стихии помимо мобильных бригад «Колэнерго» к ремонтно-восстановительным работам привлечены мобильные силы филиала ПАО «МРСК Северо-Запада» «Карелэнерго», территориальных сетевых организаций – Мурманской и Кандалакшской городских электросетей. Социально значимые объекты подключаются к источникам резервного электроснабжения.

В ходе учений для отыскания повреждений на линиях электропередачи задействованы беспилотные летательные аппараты.

Также для оперативного реагирования на запросы потребителей работает телефонная «горячая линия».

Учения проводятся под наблюдением регионального штаба по обеспечению безопасности электроснабжения, главного управления МЧС по Мурманской области.

 

 

 

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