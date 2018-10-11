Республика Беларусь презентовала свой туристический потенциал

В Мурманске состоялась презентация туристического потенциала Республики Беларусь. Приветствуя участников мероприятия, заместитель губернатора Ольга Кузнецова отметила важность возобновления прямого авиарейса Мурманск – Минск.

«У нас не только туристические связи. Многие мурманчане любят отдыхать в Белоруссии, у многих там живут родственники. Соглашение между Мурманской областью и Республикой Беларусь было подписано еще в 1994 году. Сейчас мы реализуем обширный и конкретный план взаимодействия», – подчеркнула Ольга Кузнецова.

Заместитель главы региона выразила уверенность, что экономические связи и активное сотрудничество придадут хорошую загрузку прямому авиасообщению на Мурманск из Минска и обратно – пустыми самолеты летать не будут.

О туристическом потенциале братской страны подробно рассказал заместитель директора департамента по туризму министерства спорта и туризма Республики Беларусь Виталий Грицевич. С презентацией рейса Минск – Мурманск и со структурой белорусского туристического продукта участников мероприятия ознакомил заместитель директора туроператора «Западный тракт» Дмитрий Морозов.