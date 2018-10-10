Республика Беларусь презентует свои туристические возможности

11 октября в Мурманске состоится презентация туристического потенциала Республики Беларусь представителями Министерства спорта и туризма Республики Беларусь, Республиканского союза туристической индустрии и ОАО «Авиакомпания «Белавия».

Традиционно туристические потоки между Республикой Беларусь и Российской Федерацией всегда были на высоком уровне, однако в основном это касалось направлений Минск – Москва и Минск – Санкт-Петербург.

Актуальность этого курса подтверждает открытие прямых авиарейсов между городами Российской Федерации и Минском. Авиакомпания «Белавиа» прорабатывает возможность установки авиасообщения между Минском и Мурманском, что станет основой для развития взаимного туристического потока.

В презентации туристического потенциала Республики Беларусь примут участие: заместитель губернатора Мурманской области – Ольга Кузнецова, министр развития промышленности и предпринимательства региона – Дмитрий Филиппов, министр транспорта и дорожного хозяйства – Дмитрий Соснин, представители ПАО «Аэропорт Мурманск». В состав белорусской делегации входят: заместитель директора Департамента по туризму Министерства спорта и туризма Республики Беларусь – Виталий Грицевич, представитель авиакомпании «БЕЛАВИА» – Мария Коц, представители региональных туристических фирм и заинтересованных организаций.

В рамках презентации участники ознакомятся с туристическими предложениями белорусского туроператора «Западный тракт», обсудят перспективы прямого авиасообщения Минск – Мурманск, а также сотрудничества в сфере туризма.