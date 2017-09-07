Ресурс мемориального комплекса «Долина Славы», где погребены обнаруженные поисковиками останки 7 тысяч красноармейцев, исчерпан

6 сентября председатель Мурманской областной думы Сергей Дубовой провёл совещание по вопросу увековечивания в Долине Славы памяти воинов, погибших в годы Великой Отечественной войны. В совещании приняли участие: вице-губернатор Инна Погребняк, первый вице-спикер Владимир Мищенко, вице-спикер Наталия Ведищева, председатель комитета Думы по вопросам безопасности, ВПК, делам военнослужащих и ЗАТО Михаил Ильиных, представители органов исполнительной власти региона, поисковых отрядов, областного военкомата, иных заинтересованных организаций.

Обсуждался вопрос о расширении площадей воинских захоронений на территории мемориального комплекса «Долина Славы». Ресурс действующих секторов, где погребены обнаруженные поисковиками останки 7 тысяч красноармейцев, исчерпан. По словам главы координационного совета поисковых отрядов Константина Добровольского, в этом году там будет проведена последняя траурная церемония. Мероприятие, знаменующее завершение поискового сезона, запланировано на 7 октября.