Ревде пророчат туристическое будущее

30 января в Ревде под руководством заместителя губернатора Мурманской области Романа Дурягина состоялось заседание рабочей группы по модернизации монопрофильных муниципальных образований Мурманской области.

На заседании рассматривались вопросы, касающиеся мер по улучшению ситуации на рынке труда и занятости гп. Ревда. В настоящее время уровень регистрируемой безработицы в городском поселении составляет 6,0%, что превышает среднеобластное значение. Комитетом по труду и занятости населения Мурманской области проведён анализ структуры безработицы в Ревде, результаты которого были представлены членам рабочей группы. В ходе обсуждения проблемы особое внимание уделено программе переобучения безработных граждан и дальнейшего их трудоустройства по вновь приобретенным специальностям исходя из имеющихся потребностей работодателей муниципального образования.

В ходе мероприятия также обсуждался вопрос развития малого и среднего предпринимательства. Учитывая имеющийся потенциал Ловозерского района, одним из перспективных направлений деятельности может стать туризм. Администрацией гп. Ревда представлены приоритетные туристические инвестпроекты – строительство комплекса домиков-иглу и создание экстремального центра. Создание субъектов малого и среднего предпринимательства в данной отрасли будет способствовать развитию сопутствующих направлений деятельности, например, торговли и сферы услуг и снижению числа безработных граждан городского поселения.

Кроме того, обсуждались наиболее острые проблемы жилищно-коммунального хозяйства – модернизация коммунальной инфраструктуры, снос пустующих домов и уровень задолженности по платежам за жилищно-коммунальные услуги.

По итогам совещания региональным исполнительным органам власти было дано поручение оказать содействие гп. Ревда в решении имеющихся проблемных вопросов.