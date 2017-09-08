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Мурманская область. Арктика08.09.17 11:37

Ревнивая кандалакшанка ударила ножом супруга

В дежурную часть МО МВД России «Кандалакшский» из медицинского учреждения поступило сообщение о госпитализации 55-летнего мужчины с ножевым ранением грудной клетки.

Сотрудники полиции опросили потерпевшего. Пострадавший пояснил, что он находился по месту жительства и  распивал спиртные напитки со своей женой. В ходе распития между супругами возник конфликт. Во избежание дальнейшей ссоры потерпевший решил покинуть квартиру, но не успел – супруга ударила его ножом. Женщина сама вызвала скорую помощь для оказания медицинской помощи мужу. Телесные повреждения, полученные мужчиной, медиками расцениваются как причинившие лёгкий вред здоровью.

Свой поступок ранее не судимая кандалакшанка 1966 года рождения объяснила приступом ревности.

В отношении женщины возбуждено уголовное дело по признакам состава преступления, предусмотренного статьей частью 2 статьи 115 УК РФ.

Как сообщает МО МВД России «Кандалакшский», в настоящее время ей избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде. За содеянное ревнивую супругу может ожидать наказание в виде лишения свободы сроком до двух лет.

 

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