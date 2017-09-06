Ревнивому убийце суд дал 11 лет лишения свободы

Прокуратурой Первомайского административного округа г.Мурманска поддержано государственное обвинение по уголовному делу в отношении гр-на Р., 1988 г.р. Приговором Первомайского районного суда г.Мурманска подсудимый признан виновным в совершении преступления, предусмотренного ч.1 ст.105 УК РФ (умышленное причинение смерти другому человеку, т.е. убийство).

В судебном заседании установлено, что Р. с 10 часов 8 марта 2017 года до 16 часов 30 минут 9 марта, находясь в квартире по ул. Фестивальная в Мурманске, в состоянии алкогольного опьянения, на почве ревности и внезапно возникших личных неприязненных отношений, вооружившись ножом со значительной силой нанёс не менее 19 ударов в голову, шею и туловище потерпевшего. От полученных повреждений потерпевший скончался на месте преступления.

В судебном заседании мужчина вину признал полностью.

При изучении личности подсудимого установлено, что он ранее не судим, привлекался к административной ответственности, регистрации на территории РФ не имеет, официально не трудоустроен, по месту жительства жалоб на его поведение в отдел полиции не поступало,

Суд, учтя все обстоятельства совершенного преступления, его тяжесть, личность подсудимого, мнение государственного обвинителя, назначил виновному наказание в виде 11 лет лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии строгого режима.

Приговор не вступил в законную силу.