Ревнивой северянке за избиение соперницы, после которого она скончалась, суд дал 8 лет лишения свободы

Собранные следственным отделом по городу Мурманск следственного управления Следственного комитета РФ по Мурманской области доказательства признаны судом достаточными для вынесения приговора в отношении жительницы города Мурманска, 1978 года рождения. Она признана виновной в совершении преступления, предусмотренного ч.4 ст. 111 УК РФ (причинение тяжкого вреда здоровью, повлекшее по неосторожности смерть потерпевшего).

Следствием и судом установлено, что в марте 2017 года обвиняемая, находясь в одной из квартир по улице Марата в городе Мурманске, в ходе возникшего конфликта на почве ревности и личных неприязненных отношений, нанесла потерпевшей, 1980 года рождения, не менее 11 ударов кулаками и ногами по различным частям тела и не менее 25 ударов в область головы инструментом для колки льда. От полученных телесных повреждений потерпевшая скончалась через непродолжительное время.

Приговором Первомайского районного суда Мурманской области северянке назначено наказание в виде лишения свободы сроком на 8 (восемь) лет с отбыванием наказания в исправительной колонии общего режима. Приговор суда не вступил в законную силу.