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Мурманская область. Арктика08.06.17 10:05

Ревнивый житель Оленегорска избил своего знакомого в подъезде дома

В полицию Оленегорска поступило сообщение из медицинского учреждения о том, что 43-летний мужчина обратился за медицинской помощью с травмами головы. Полицейские опросили потерпевшего и узнали, что удары по голове ему нанёс знакомый из ревности.

Сотрудниками уголовного розыска подозреваемый был установлен и доставлен в отдел полиции. Ранее не судимый безработный житель Оленегорска 1989 года рождения признался в том, что избил потерпевшего в подъезде своего дома из ревности, при этом не менее одного удара он нанёс ему по голове, причинив тем самым сопернику вред здоровью.

По факту причинения вреда здоровью полицейскими проводилась процессуальная проверка, были опрошены участники конфликта и свидетели происшествия, назначены необходимые экспертизы.

Как сообщает пресс-служба УМВД России по Мурманской области, согласно медицинской экспертизе, полученные 43-летним мужчиной травмы квалифицируются как тяжкий вред здоровью. На основании заключения эксперта следователем олегорского отдела полиции в настоящее время возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 111 УК РФ «Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью». Подозреваемый задержан за совершение административного правонарушения.

 

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