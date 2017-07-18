Революция созрела в банках

Вчера «Сбербанк», «ВТБ», «ВТБ24», «Альфа-банк», «Газпромбанк», «Россельхозбанк», банк «ФК Открытие» и «Бинбанк» в совместном заявлении сообщили о планах выйти из АРБ. Главой ассоциации с 2002 года является Гарегин Тосунян.

«Общая позиция крупнейших банков связана с тем, что Ассоциация российских банков, к сожалению, перестала отвечать интересам банковского сообщества и превратилась в несменяемую власть одного человека и стала элементом его постоянного пиара», - сказал вчера Герман Греф журналистам, пишет «Интерфакс».

По словам топ-менеджера, кредитным организациям нужна ассоциация, которая «в столь сложный период времени могла бы иметь вес в объединении интересов всего банковского сообщества и отстаивать интересы банков во взаимоотношении с регулятором, во взаимоотношении с властями и нахождении консенсуса внутри банковского сообщества».

- К сожалению, мы этого не увидели, и мы попросили изменить устав, потому что устав сегодня построен таим образом, что руководителя ассоциации сменить невозможно, и он нам ответил отказом, - сообщил глава Сбербанка. Он уточнил, что банк не был инициатором выхода из АРБ крупнейших участников рынка.

«Но мы сказали, что мы готовы поддержать другие банки, с тем, чтобы создать некую новую ассоциацию, где будут принципы сменяемости, отражение интересов членов сообщества превалировали над какими-то бюрократическими интересами отдельных людей», - рассказал Герман Греф.

В своём заявлении банки, планирующие покинуть ассоциацию, отметили, что зачастую решения принимаются президентом АРБ единолично и носят популистский характер, а отсутствие спокойного и взвешенного диалога между ним и кредитными организациями препятствует дальнейшему развитию АРБ.

В сообщении также пояснялось, что банки будут искать новые формы взаимодействия с ЦБ и госорганами. Одним из видов взаимодействия может стать новое профессиональное объединение.

А в это время российские банки за первое полугодие получили прибыль в объёме 770 миллиардов рублей, что более чем вдвое больше показателя января-июня 2016 года, говорится в обзоре банковского сектора, опубликованном Банком России. За весь 2016 год банки заработали 930 миллиардов рублей. В этом году, по всей вероятности, финансовый результат банковской системы превысит триллион, побив рекорд 2012 года (1012 миллиардов рублей).