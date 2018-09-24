Процесс рассмотрения законопроект о пенсионном законодательстве во втором чтении пройдёт спокойно – Татьяна Голикова«Росатом» «погружается» на дно Арктики
 ТВ-ПрограммаТВ-НовостиРейтинг-51Частные объявления
Мурманская область. Арктика24.09.18 11:16

Рейды с участием госветинспекторов выявили места несанкционированной торговли продуктами животного происхождения в Кольском районе

С целью пресечения незаконного оборота подконтрольных товаров, в том числе продукции из водных биоресурсов, комитет обратился в администрацию Кольского района с предложением об организации совместной работы. Результатом взаимодействия специалистов органов местного самоуправления, государственной ветеринарной службы и сотрудников полиции стали совместные выезды в населенные пункты Кольского района в августе и сентябре.

По итогам рейдов была пресечена реализация рыбы в районе пгт.Кильдинстрой, возбуждено три дела об административных правонарушениях в отношении лиц, реализовавших мясную и рыбную продукцию на обочине автодороги в п.Междуречье. Выдано три предписания об изъятии из оборота более 30 кг продукции, безопасность которой в ветеринарном отношении не подтверждена.

В ходе мероприятий выявлено, что граждане реализовывали в числе прочего продукцию свиноводства неустановленного происхождения. Подобные действия создают риск заноса на территорию нашего региона возбудителя африканской чумы свиней. 

Именно ввоз из неблагополучных регионов поросят и продукции свиноводства и несанкционированная торговля ими явились причинами возникновения особо опасной болезни в различных субъектах страны. Так, в 2016 году возникло 40 очагов заражения в личных подсобных хозяйствах Архангельской области, куда незаконно были ввезены поросята из Воронежской области.

Комментарии

Размещается только после ознакомления сотрудником редакции.
-

Новости муниципалитетов

-АналитикаНаселение России опять в демографической яме
-ФоторепортажМурманск – Североморск: состоялся парад ретроавтомобилей в честь Дня ВМФ и 285-й годовщины Северного флотаВо флотской столице грандиозно отметили День защитника ОтечестваГотовимся к параду, посвящённому 100-летию РККА
-Спецпроекты "Арктик-ТВ"«ArcticWave» - ступень в будущееЗаповедный народТайна генерала Журбы
-Политбарометр
Подробнее8 кандидатов на одно место
-Слово не воробей...НЕРАЗБЕРИХА ПРОИСХОДИТ В ГОЛОВАХ
-Ходят слухи…Кто на новенького?
-

Последние комментарии

Александр Васильевич
23.09.18 21:21
в нынешних условиях рыба дешеветь не будет, не мутите воду, не обещайте людям того,чего не будет, так как предела цен на топочный мазут в России нет
Комментарий к новости:Рыба стоит дорого - это плохо. Но хорошо, что она вообще пока есть
Бывалый
22.09.18 18:19
Разобщённость в рыбной отрасли региона просматривается и в этом мероприятии, на которое не пришли представители правительства, минрыбсельхоза, рыбодобытчики. Все играют в свои игры, а не на регион и с
Комментарий к новости:Рыба стоит дорого - это плохо. Но хорошо, что она вообще пока есть
Константин
22.09.18 10:37
а где же главный смотрящий за рыбной отраслью региона, господин Иванов? У него по отчётам всё прекрасно, всё на подъёме. Так кто же врёт?
Комментарий к новости:Рыба стоит дорого - это плохо. Но хорошо, что она вообще пока есть
-

Календарь

ПнВтСрЧтПтСбВс
2728293031123456789101112131415161718192021222324252627282930
-Скоро в эфире17:00«Международные новости». Информационная программа (12+)17:30«Хорошие новости». Информационная программа (12+)18:00Мультфильмы (6+)
-PRO ДеньгиЗначительных изменений цен на моторное топливо в Мурманской области за прошедшую неделю не произошло-PRO ВалютуКурс доллара снизился на 9 копеек, евро - на 39 копеек-PRO ЭнергетикуСостоялась приёмка нового оборудования для Верхне-Туломской ГЭС-PRO ЖКХТеперь лишить лицензии можно практически любую управляющую компанию-PRO Нефть и газДве новые залежи природного газа и газового конденсата открыты на Утреннем месторождении-PRO ЗаконыПроцесс рассмотрения законопроект о пенсионном законодательстве во втором чтении пройдёт спокойно – Татьяна Голикова
-

Погода

-

Наш регион-51

-Правовая консультацияНаложение ареста на единственное жильё признано законным
-Нам интересно Ваше мнение
21.09.18: Как сообщает ВЦИОМ, более трети россиян, 39 процентов, верят в то, что есть безвредные виды алкоголя. Ещё год назад людей с таким мнением было 15 процентов. Как Вы думаете, с чем это связано?Проголосовало: 112 человека
© 2009 - 2018
Наша миссияНаша цельМы работаем для ВасОтдел рекламы 99-47-47
Наш адрес: 183025, г.Мурманск, а/я 292. ООО «ДВАЛИН». Карта расположения редакции
Телефон (815-2) 70-13-70.
Телеканал «Арктик-ТВ» в социальных сетях:
Использование сайта означает согласие с Политикой конфиденциальности ООО «Двалин»

Яндекс.Метрика