Рейды с участием госветинспекторов выявили места несанкционированной торговли продуктами животного происхождения в Кольском районе

С целью пресечения незаконного оборота подконтрольных товаров, в том числе продукции из водных биоресурсов, комитет обратился в администрацию Кольского района с предложением об организации совместной работы. Результатом взаимодействия специалистов органов местного самоуправления, государственной ветеринарной службы и сотрудников полиции стали совместные выезды в населенные пункты Кольского района в августе и сентябре.

По итогам рейдов была пресечена реализация рыбы в районе пгт.Кильдинстрой, возбуждено три дела об административных правонарушениях в отношении лиц, реализовавших мясную и рыбную продукцию на обочине автодороги в п.Междуречье. Выдано три предписания об изъятии из оборота более 30 кг продукции, безопасность которой в ветеринарном отношении не подтверждена.

В ходе мероприятий выявлено, что граждане реализовывали в числе прочего продукцию свиноводства неустановленного происхождения. Подобные действия создают риск заноса на территорию нашего региона возбудителя африканской чумы свиней.

Именно ввоз из неблагополучных регионов поросят и продукции свиноводства и несанкционированная торговля ими явились причинами возникновения особо опасной болезни в различных субъектах страны. Так, в 2016 году возникло 40 очагов заражения в личных подсобных хозяйствах Архангельской области, куда незаконно были ввезены поросята из Воронежской области.