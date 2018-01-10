Рейтинговое голосование жителей станет обязательным условием реализации приоритетного проекта «Формирование комфортной городской среды»

О реализации приоритетного проекта «Формирование комфортной городской среды» шла речь на селекторном совещании в правительстве Мурманской области. В частности, в центре внимания был вопрос проведения рейтингового голосования в регионах страны. В совещании приняла участие заместитель председателя регионального парламента Наталия Ведищева.

Отмечалось, что согласно постановлению правительства РФ от 25 декабря 2017 у каждого россиянина есть возможность повлиять на облик нашей страны. В этом году впервые будет проведено прямое голосование за проекты благоустройства. Общественные комиссии, которые уже сформированы, из дизайн-проектов выберут несколько для участия в окончательном голосовании, позволяющее определить, какой проект необходимо реализовать в первую очередь.

Рейтинговое голосование жителей станет обязательным условием реализации приоритетного проекта для муниципалитетов с населением более 20 тысяч человек. В нашем регионе это касается Мурманска, Апатитов, Кировска, Мончегорска, Оленегорска, Кандалакши, ЗАТО Североморск и ЗАТО Александровск. В настоящее время прорабатывается вопрос об организации рейтингового голосования в городах и посёлках с численностью населения ниже 20 тысяч человек.

На совещании прозвучало, что северяне хотят обсуждать проекты благоустройства и голосовать за них, а власти готовы предоставить такую возможность и жителям небольших населенных пунктов.

-Реализация проекта формирования городской среды даст возможность людям не только высказать свое мнение и пожелания, но и участвовать в принятии принципиальных решений, связанных с обликом и благоустройством своих населенных пунктов, - отметила Наталия Ведищева.