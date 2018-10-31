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Мурманская область. Арктика31.10.18 09:00

Резьба по гипсу - региональный мастер-класс для преподавателей детских школ искусств Мурманской области по изобразительному искусству

Мурманский колледж искусств организует региональный мастер-класс для преподавателей художественных отделений детских школ искусств по теме «Резьба по гипсу. Рельеф».

Мастер-класс будет проходить совместно «дети-преподаватели». Педагогам наравне с учащимися, будет предложено поучаствовать в практической деятельности, создать собственное изделие. По желанию, преподаватель может помогать своим ученикам или быть просто наблюдателем.

Данную технику рекомендуется включать в программу по скульптуре или прикладной композиции. Приемы техники «Резьба по гипсу» универсальны, технология выполнения интересна и подходят для любой возрастной категории. В зависимости от уровня подготовки учащихся, возможна модификация сложности заданий. Один из плюсов этой техники является то, что она удобна и проста в использовании. Данный вид занятий по скульптуре развивает эмоционально-образный, рационально-логический тип мышления, который направлен на формирование художественного вкуса, творческого потенциала, развивает чувство прекрасного.

В рамках образовательной программы «Живопись» (5-летний срок обучения) можно использовать данную технику на занятиях по скульптуре, в 1 классе, в рамках раздела «Лепка» на занятиях по созданию рельефа, в 4 классе на занятиях посвященных изучению орнаментальной композиции. Можно включать, по усмотрению преподавателя, в программу по прикладной композиции в рамках темы «Стилизация и декоративные приемы».

Материалы необходимые для мастер-класса: резаки для линогравюры или дерева, нож канцелярский узкий, карандаш, шариковая ручка, эскиз одно-, двухплановый с изображением животного, птицы или подводного обитателя (эскиз круглый, диаметр – 15-16 см, в натуральную величины изделия),  немаркая (не темная) одежда, желательно фартук.

Гипсовый отливок предоставят на мастер-классе.

Мастер-класс состоится 3 ноября в МБОУДО «ДШИ № 1» Мурманска (ул.Баумана, 42).

Проведут мастер-класс преподаватели МБОУДО «ДШИ № 1» г. Мурманска -Костелова Анна Витальевна и Тихомирова Оксана Юрьевна.

 

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