Реже всего туристы отправляются в горные походы в Хибины - опрос

Российский сервис бронирования жилья для отдыха «Tvil.ru» к Международному дню альпинизма опросил пользователей социальных сетей, чтобы выяснить, какие горные вершины России наиболее популярны в горном туризме. 8 августа в России и мире отмечался Международный день альпинизма (День альпиниста). Праздник приурочен к первому покорению вершины Монблан 8 августа 1786 года. Самая высокая вершина России и Европы Эльбрус на границе республик Кабардино-Балкарияи Карачаево-Черкесия оказалась наиболее популярной у горных туристов: за Эльбрус проголосовали 25% горных туристов.

Первую тройку лучших вершин для хайкинга и треккинга также составили горы Фишт в Краснодарском крае и Роман-Кош в Крыму, набравшие по 16,67%, и гора Белуха в Горном Алтае (12,5%).

Реже всего туристы отправляются в горные походы на Семенов-Баши в Домбае и в Хибины на Кольском полуострове (по 8,33%), в сибирские Саяны, на гору Народная на ПриполярномУрале и на вулканы Камчатки (по 4,17%).