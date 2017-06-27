Результаты ЕГЭ по биологии сопоставимы с результатами прошлого года

Государственная экзаменационная комиссия Мурманской области 26 июня утвердила результаты единого государственного экзамена по биологии. ЕГЭ по биологии прошел 13 июня. Участниками экзамена в Мурманской области стали 527 человек.

«В этом году в контрольные измерительные материалы по трём предметам естественнонаучного цикла внесены изменения. В частности, из КИМ по биологии исключены задания с выбором одного ответа, т.е. ушла так называемая «угадайка», в часть 1 включены новые типы заданий и продолжительность экзаменационной работы увеличена до 210 минут. О том, что в КИМ ЕГЭ-2017 будут внесены изменяя Федеральный институт педагогических измерений сообщил заранее, поэтому ни для учителей, ни для выпускников это не было неожиданностью. Результаты по биологии сопоставимы с результатами прошлого года, хотя также можно отметить снижение количества участников, не преодолевших минимальный порог», – прокомментировала результаты министр образования и науки Мурманской области Наталия Карпенко.

Ознакомление с результатами ЕГЭ у выпускников текущего года проходит в своей школе. Апелляцию о несогласии с выставленными баллами участники ЕГЭ могут подать по месту подачи заявления на сдачу экзамена до 28 июня 2017 года.