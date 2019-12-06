Риск-ориентированный подход - Госдума приняла в первом чтении законопроект об отмене плановых проверок судов в районе промысла

На пленарном заседании Государственной Думы 4 декабря был рассмотрен в первом чтении проект федерального закона «О внесении изменения в статью 61 Кодекса торгового мореплавания Российской Федерации», внесенный правительством России. Поправки подразумевают отмену плановых проверок юридических лиц и индивидуальных предпринимателей при осуществлении государственного надзора за торговым мореплаванием.

Законопроект представил заместитель министра сельского хозяйства России – руководитель Росрыболовства Илья Шестаков.

Документ разработан в соответствии с Паспортом реализации проекта «Совершенствование функции государственного надзора Росрыболовства» в рамках приоритетной программы «Реформа контрольной и надзорной деятельности».

«Предусматривается отмена малоэффективных плановых проверок при осуществлении государственного надзора в части обеспечения безопасности рыбопромыслового флота в районах промысла при осуществлении рыболовства. Постоянная смена дислокации судов и суровые погодные условия не позволяют обеспечить проведение проверок непосредственно в районах промысла в соответствии с заранее составленными планами», – пояснил Илья Шестаков.

В качестве альтернативного механизма обеспечения безопасности мореплавания Росрыболовство будет применять внеплановые документарные и выездные проверки (по результатам плановых (рейдовых) осмотров, обследований) как ситуативные меры реагирования, а также делать акцент на организации и проведении мероприятий, направленных на профилактику нарушений обязательных требований.

Использование риск-ориентированного подхода и указанных механизмов даст возможность наиболее эффективно осуществлять государственный надзор, не оказывая негативного влияния на деятельность рыбохозяйственной отрасли, при этом позволит достигнуть необходимого превентивного эффекта в отношении потенциальных и фактических нарушителей, а также снизить нагрузку на ответственных пользователей.

По итогам обсуждения проект принят в первом чтении единогласно.

Как сообщает пресс-служба Росрыболовства, количество проведенных плановых проверок (количество проверенных юридических лиц и индивидуальных предпринимателей) при осуществлении государственного надзора в 2016 году составило 25, в 2017 году – 42, в 2018 году – восемь. Количество запланированных проверок на 2019 год – 52. Количество выявленных нарушений законодательства при проведении плановых проверок составило: в 2016 году – пять (нарушение правил плавания по статье 11.7 КОАП, выразившееся в перекрытии оборудованием и рыбой проходов, ведущих к спасательным средствам), в 2017 году – не выявлены, в 2018 году – не выявлены. По имеющимся данным, в морском промысле задействовано порядка 907 компаний и 2342 судна, подлежащих надзору.