Робототехнический фестиваль «РобоАрктика – 2018» открыл свои двери

Сегодня глава администрации города Мурманска Андрей Сысоев принял участие в торжественном открытии робототехнического фестиваля «РобоАрктика – 2018», который проходит на базе Мурманского политехнического лицея.

Мероприятие проводится в рамках VII Российской научной конференции учащихся «Юность. Наука. Культура – Арктика – 2018».

Всего в соревнованиях примет участие 77 команд из города Мурманска и Мурманской области по следующим категориям:

– Свободная категория («Сумо», «Гонка по линии LEGO», «Лабиринт», «WeDo»);

– Региональный конкурс «Живая поэзия».

Мурманский политехнический лицей – традиционная площадка для проведения научных выставок, конкурсов, презентаций различных уровней. В образовательном учреждении уделяется большое внимание развитию инженерно-технического мышления учащихся.

– Стоит отметить, что именно технические дисциплины, инженерное дело пользуются у школьников большой популярностью, для нашего города это очень важно, – прокомментировал Андрей Сысоев. – Администрация города уделяет большое внимание развитию муниципальной системы образования, в том числе поддержке научного творчества.

Напомним, в Мурманске открыты муниципальный Центр инженерных компетенций на базе Мурманского политехнического лицея, муниципальный координационный центр по работе с одарёнными детьми и талантливой молодёжью на базе ГИМЦ РО.