«Родину» отдадут молодёжи

Сегодня глава администрации города Мурманска Андрей Сысоев провел первое совещание с проектировщиками, посвященное реконструкции бывшего кинотеатра «Родина». В мероприятии также принял участие депутат Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации Алексей Веллер.

– Компания лицензированная, которая имеет опыт работы с такими уникальными зданиями как объекты культурного наследия, – рассказал Андрей Сысоев. – На сегодняшний день специалисты внимательно изучили состояние «Родины» и готовы представить эскизные предложения по реконструкции.

Планируется, что в обновленном здании разместится многофункциональный культурный центр для молодёжи. Основная задача – сделать универсальный зал-трансформер для торжественных собраний и концертов, занятий по интересам.

– Очень важно, что по результатам реконструкции город получит новый качественный объект, – отметил депутат Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации Алексей Веллер. – Задача – создать такую материально-техническую базу, которая позволит на десятилетия вперед развивать молодежную политику и давать возможность нашим талантливым ребятам завоевывать лидирующие позиции в стране.

Напомним, здание кинотеатра – объект культурного наследия, один из символов Мурманска – находилось в аренде. В результате противоправной деятельности арендаторов были разрушены полы и перекрытия, разобран до фундамента подвал. Руководство заполярной столицы приложило все усилия, чтобы вернуть здание городу. В ближайшее время начнутся изменения, которые подарят «Родине» новую жизнь.