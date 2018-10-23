Родителей подростков, избивших школьницу, привлекут к ответственности

Прокуратура Первомайского округа города Мурманска провела проверку по информации в СМИ по факту избиения пятиклассницы 4 октября не далеко от Якорного переулка группой подростков. Сотрудники ведомства выявили, что комиссия по делам несовершеннолетних, а также работники органов внутренних дел и школ вели ненадлежащую профилактическую работу.

Двое из несовершеннолетних, совершивших противоправные действия, состоят на профилактическом учёте в подразделениях по делам несовершеннолетних отдела полиции. При этом работа с подростками и родителями правоохранителями не велась, по месту жительства их не навещали и беседы с ними не проводили. КДН (Комиссия по делам несовершеннолетних) также не посещала семьи и не интересовалась условиями проживания несовершеннолетних.

В прокуратуре считают, что в настоящее время имеются основания для привлечения к административной ответственности за ненадлежащее исполнение родительских обязанностей законных представителей двух несовершеннолетних. При этом ни КДН, ни полиция не возбудили административные производства.

С целью устранения выявленных нарушений прокуратура внесла представления начальнику Отдела полиции № 3 УМВД России по городу Мурманску, председателю комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав управления Первомайского административного округа администрации города Мурманска, директорам образовательных учреждений.

Рассмотрение актов прокурорского реагирования находится на контроле органов прокуратуры.

После принятия процессуального решения по уголовному делу прокуратурой округа будет решен вопрос об обращении в суд с иском о взыскании компенсации морального вреда в целях защиты прав несовершеннолетней.