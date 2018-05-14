Родители пожелали выпускникам успешной сдачи ЕГЭ

Родители выпускников, сдающих в этом году единый государственный экзамен, записали видеообращение ко всем участникам ЕГЭ. Традиционно Рособрнадзор каждую весну выпускает видеоролики «Я сдам ЕГЭ», с участием выпускников, которым предстоит сдача госэкзаменов. Однако уже второй год подряд в ведомство поступают также видеообращения с пожеланиями удачи на ЕГЭ и от родителей.

В 2018 году, чтобы морально поддержать своих детей и испытать на себе, как организована сдача единого госэкзамена, порядка 60 тысяч родителей приняли участие в ежегодной Всероссийской акции «Единый день сдачи ЕГЭ родителями». «Я участвовала в акции «ЕГЭ для родителей» и поняла – главное не растеряться. Если ты систематически учился в школе, то задания выполнить возможно», - поделилась своим опытом мама выпускницы из Мордовии.

«Главное не оставлять своего ребенка один на один с предстоящими испытаниями. Помощь школы, поддержка родителей, время для творчества и увлечения – все это помогает нашим детям справиться со своими страхами», - дополняет отец выпускниц из Мурманской области. В этом году его дочери сдают выпускные экзамены в 9 и 11 классах.

В этом году в Рособрнадзор поступило рекордное количество видеообращений как самих выпускников, так и родителей, поэтому было решено разделить видео на две части. В ближайшее время на официальном YouTube-канале ведомства также выйдут видеоролики «Учителя о ЕГЭ» и – премьера этого года – «Первокурсники о ЕГЭ».