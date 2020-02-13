Родительский комитет АО «ММТП» готовит 17-ю зимнюю детскую спартакиаду

Родительский комитет АО «ММТП» при поддержке администрации предприятия продолжает подготовку к 17-й зимней детской спартакиаде. Она пройдёт 23 февраля 2020 года.

«Традиционно в наших детских спартакиадах участвует около 150 детей портовиков разных возрастов и родители. В этом году по традиции приглашаем гостей – учащихся гимназии № 8, Нахимовского военно-морского училища, воспитанников Центра помощи семье и детям Мурманской области», - рассказала председатель Родительского комитета АО «ММТП» Светлана Рамазанова.

Как пояснили представители родительского комитета, юные участники спартакиады будут разделены на несколько возрастных групп. Самые маленькие - от 0 до 4 лет – и их родители будут играть и водить хороводы. «Весёлые старты» ждут ребят и девочек в возрасте 5-9 лет. Для старшей возрастной группы от 10 до 17 лет будут организованы соревнования по минифутболу для мальчиков, и саамскому футболу для девочек. Уже в третий раз для старших ребят состоится крейзи-миля. Командам по 4 человека в каждой предстоит пройти полосу препятствий, которая включает спортивные и туристические задания, при этом им надо будет показать своим умения или научиться ориентироваться по карте. Также пройдут соревнование по гонкам на лыжах: для мальчиков на дистанции 3 км , для девочек - 2 км .

«Это будет праздник для всех участников спартакиады, состоятся конкурсы и представления. Мы приглашаем принять участие в них и провести время на свежем воздухе вместе с детьми в кругу друзей. Для участников будет организован транспорт на турбазу «Теремок», где пройдет спартакиада. Будет организован сладкий стол для всех детей. По традиции четырёх последних лет сварим ухи. Теперь - два больших казана, так как одного не хватает», - сказала Светлана Рамазанова.

Напомним, первая детская спартакиада АО «ММТП» была проведена 1 апреля 2012 года. В том же году появился её символ - лисёнок Мурморик. Организацией и проведением детского спортивного праздника занимаются представители родительского комитета с членами своих семей, в том числе дети.