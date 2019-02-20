«Родничок» попутал регионального министра природных ресурсов и экологии

В Мурманской области вынесен обвинительный приговор в отношении бывшего министра природных ресурсов и экологии. Собранные следственными органами Следственного комитета Российской Федерации по Мурманской области доказательства признаны судом достаточными для вынесения обвинительного приговора в отношении бывшего регионального министра природных ресурсов и экологии Макаровой Э.В.

Она признана виновной в совершении преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 285 УК РФ, – злоупотребление должностными полномочиями, совершенное лицом, занимающим государственную должность субъекта Российской Федерации.

Следствием и судом установлено, что Макарова Э.В., занимавшая различные должности в Министерстве природных ресурсов и экологии Мурманской области, а с 4.02.2015 занимающая государственную должность субъекта Российской Федерации – должность министра данного органа власти и, являясь главным государственным лесным инспектором Мурманской области, в период с 4.02.2015 по 22.06.2015 злоупотребила своими должностными полномочиями, а именно: предприняла меры для придания видимости законности нахождению в лесопарковой зоне Мурманского лесничества в ДНП «Родничок» индивидуального жилого дома, фактически принадлежащего её семье.

Осознавая, что возводить на землях лесного фонда индивидуальные жилые дома, запрещено, Макарова Э.В. организовала разработку нового проекта освоения лесов ДНП «Родничок» с включением в него не соответствующих закону положений, после чего запретила своим подчиненным сотрудникам проводить проверку представленных от ДНП «Родничок» документов надлежащим образом, а также неправомерно подписала приказ об утверждении положительного заключения комиссии по проведению государственной экспертизы проекта освоения лесов ДНП «Родничок», придав данному незаконному документу юридическую силу.

Использование Макаровой Э.В. своих служебных полномочий вопреки интересам службы из корыстной и иной личной заинтересованности повлекло существенное нарушение прав и законных интересов граждан, охраняемых законом интересов общества и государства. Ее противоправные действия квалифицированы по ч. 2 ст. 285 УК РФ.

Приговор в законную силу не вступил.

Как сообщает старший помощник руководителя Следственного управления Следственного комитета РФ по Мурманской области по взаимодействию со СМИ Алина Александрович, в ходе расследования уголовного дела следователями допрошен широкий круг лиц в качестве свидетелей, в том числе представители Министерства природных ресурсов и экологии Мурманской области и ДНП «Родничок», допрошены специалисты в области ведения лесного хозяйства, проведены исследования в части причинения вреда лесному покрову и почве от преступных действий Макаровой Э.В, осмотрена изъятая в ходе следствия документация, проведены судебные почерковедческие экспертизы, тщательно изучено материальное положение обвиняемой.

В отношении Макаровой избиралась мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении. Вину в инкриминируемом преступлении Макарова не признавала, от дачи показаний не отказывалась, однако выдвигала защитную версию, которая была опровергнута в ходе предварительного расследования, а также в ходе судебных заседаний.

Приговором суда бывший министр природных ресурсов и экологии Мурманской области признана виновной в злоупотреблении должностными полномочиями, совершенном лицом, занимающим государственную должность субъекта Федерации. Она приговорена к лишению свободы на срок 3 года, с лишением права занимать государственные должности с осуществлением функций представителя власти, связанные с выполнением организационно-распорядительных либо административно-хозяйственных полномочий сроком на 3 года, с отбыванием основного наказания в исправительной колонии общего режима. Реальное отбывание основного наказания в виде лишения свободы решением суда отсрочено до достижения четырнадцатилетнего возраста ребёнка виновной.