Родное правительство, предложив увеличивать МРОТ ежегодно, не даст нам умереть!

Кабинет министров РФ предложил увеличить размер минимального размера оплаты труда (МРОТ), предусматривая, что с 1 января 2019 года и далее ежегодно МРОТ будет устанавливаться в размере 100% величины прожиточного минимума в целом по России за второй квартал предыдущего года, соответствующий документ опубликован на сайте правительства.

Предусматривается, что, начиная с 1 января 2019 года и далее, ежегодно с 1 января соответствующего года МРОТ будет устанавливаться в размере 100% величины прожиточного минимума трудоспособного населения в целом по России за II квартал предыдущего года, говорится в документе.

Добавляется, что законопроектом предлагается установить МРОТ с 1 января 2019 года в сумме 11280 рублей в месяц, что составляет 100% величины прожиточного минимума трудоспособного населения в целом по России за второй квартал 2018 года.

Согласно данным, с января 2018 года МРОТ был установлен в сумме 9489 рублей в месяц, что составляло 85% от величины прожиточного минимума в целом по стране за второй квартал 2017 года.