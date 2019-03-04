«Родной двор – родной город» - в Мурманске состоялся праздник спорта

3 марта на площадке в районе дома № 10 по улице Маклакова прошёл спортивный праздник «Родной двор – родной город».

– Это уже шестой сезон спортивного проекта, – рассказал директор городского спортивного центра «Авангард» Сергей Негода. – Опыт прошлых лет показал, что такие мероприятия по формированию здорового образа жизни мурманчане любят и активно участвуют в них. Например, в прошлом году состоялось 30 праздников спорта на обновленных дворовых площадках, в которых поучаствовало около 5000 мурманчан.

Несмотря на морозную погоду, горожане с хорошим настроением вышли активно провести время на свежем воздухе. Все пришедшие смогли поучаствовать в веселых стартах и эстафетах, увидели показательные выступления спортсменов.

Такие дворовые спортивные соревнования проводят на обновленных спортплощадках Мурманска каждое воскресенье. В них могут принять участие все желающие вне зависимости от возраста и уровня подготовки.

По результатам командных состязаний определяются лучшие участники мероприятия и награждаются призами. Рекордсмены, показавшие лучшие результаты по итогам спортивного сезона, будут награждены призами и дипломами.

Напомним, за последние годы в областном центре построены 136 спортивных и детских площадок с искусственным всепогодным покрытием и тренажерами на базе школ и гимназий, во дворах и скверах во всех округах города.