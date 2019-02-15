«Родной двор – родной город» открывает новый сезон

17 февраля в 12 часов в Мурманске стартует новый – 6-й сезон проекта «Родной двор – родной город». Спортивный праздник состоится на площадке в районе дома № 10 по улице Маклакова.

Дворовые спортивные соревнования проводят на обновленных спортплощадках Мурманска каждое воскресенье. В них могут принять участие все желающие вне зависимости от возраста и уровня подготовки.

В программе мероприятий: весёлые старты и эстафеты, спортивно-развлекательные аттракционы, показательные выступления спортсменов, артистов, командные и личные конкурсы.

По результатам командных состязаний определяются лучшие участники мероприятия и награждаются призами. Рекордсмены, показавшие лучшие результаты по итогам спортивного сезона, будут награждены призами и дипломами.

Напомним, за последние годы в областном центре построены 136 спортивных и детских площадок с искусственным всепогодным покрытием и тренажерами на базе школ и гимназий, во дворах и скверах.