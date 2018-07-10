Родственники участницы Великой Отечественной войны Александры Манухиной впервые побывали на месте её захоронения в Тюва-Губе

Галина Ряхина и Юлия Шмарченко, приехавшие из Архангельской области, впервые посетили место захоронения своей родственницы – участницы Великой Отечественной войны Александры Манухиной.

Александра Егоровна Манухина в годы Великой Отечественной войны служила в подразделении связи 9-го минно-торпедного авиаполка Военно-воздушных сил Северного флота. В январе 1944 года скончалась от тяжелой болезни и была захоронена в посёлке Тюва-Губа Мурманской области.

Тюва-Губа - бывший посёлок на восточном берегу губы Тюва в Кольском заливе, близ впадения в неё реки Большая Тюва. В настоящее время в посёлке никто не проживает. Сухопутного сообщения с бывшим населённым пунктом нет. Долгое время за братским захоронением никто не ухаживал.

Благодаря работе в центральных архивах представителей североморского поискового отряда «Ваенга» были восстановлены списки погибших и умерших от ран воинов-североморцев, похороненных в Тюва-Губе.

Как «Арктик-ТВ» уже сообщало, североморские поисковики установили новый обелиск на братской могиле военнослужащих Северного флота, памятные доски с фамилиями, восстановили ограждение захоронения, навели порядок на территории кладбища.

В связи с отсутствием сухопутного сообщения с бывшим посёлком в Тюва-Губа родственники Александры Манухиной долгое время не имели возможности побывать на месте её захоронения. «Это историческое событие для нашей семьи», - именно так отозвалась о поездке по приглашению североморских поисковиков в Тюва-Губу Галина Ряхина.