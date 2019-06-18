Роман Дурягин обратил внимание на то, что с точки зрения исполнения бюджет 2018 года был непростым

Сегодня в Мурманской областной Думе проходят публичные слушания по проекту закона Мурманской области «Об исполнении областного бюджета за 2018 год». В них приняли участие: депутаты областной Думы, представители правительства области, муниципальных образований, Контрольно-счётной палаты, общественных организаций, средств массовой информации.

Вел слушания председатель комитета по бюджету, финансам и налогам Борис Пищулин.

Открывая мероприятие, заместитель председателя Думы Василий Омельчук подчеркнул, что публичное обсуждение позволяет сделать вывод, насколько эффективно работали средства регионального бюджета - не по объему «освоенных» финансов, а по достижению конкретных результатов. Основываясь на итогах, мы можем наметить приоритеты дальнейшего развития Мурманской области, основные пути для решения ключевых задач. Тем более что этот процесс идет, и депутаты принимают в нем самое активное участие.

Заместитель губернатор Роман Дурягин обратил внимание на то, что с точки зрения исполнения бюджет был непростым. Изменение минимального размера оплаты труда в связи с решением Конституционного суда, резкий скачок цен на нефтепродукты повлекли дополнительные расходы из областной казны. Не смотря на это, все запланированные социальные расходы были исполнены.

О законопроекте присутствующих проинформировала заместитель министра финансов области Анна Уварова. При исполнении бюджета Мурманской области 2018 года ключевыми ориентирами для нас являлись параметры предельного дефицита и предельного объема долговых обязательств по кредитам от кредитных организаций и государственного долга. В течение прошлого года параметры областного бюджета были уточнены 3 раза. Основные параметры областного бюджета в 2018 году исполнены в следующих объёмах: по доходам - 63709,8 млн рублей, по расходам – 63688,1 млн рублей, профицит составил 21,7 млн рублей.

В ходе обсуждения выступили представители ряда профильных министерств, муниципальных образований, общественных организаций, предприятий. Были затронуты вопросы социального обеспечения, теплоснабжения региона, благоустройства территории, образования, обновления транспортной инфраструктуры, деятельности общественных организаций, увековечения памяти земляков, проблемы дифференциации оплаты труда, индексации заработной платы работников бюджетной сферы, строительства жилья для молодых специалистов сельской местности.

Об особенностях исполнения бюджета говорил Борис Пищулин, подводя итог слушаниям:

- За счёт роста доходов на 12 процентов удалось увеличить расходную часть бюджета, не допустить сбоев финансирования и обеспечить приоритетные направления бюджетной сферы, сократить государственный долг Мурманской области. Анализ исполнения бюджета важен и с точки зрения понимания проблем, необходимости учитывать их в дальнейшей работе. Часть рекомендаций прошлых публичных слушаний по исполнению бюджета реализована, все прозвучавшие сегодня предложения будут также обобщаться.

В ходе публичный слушаний с докладами выступают представители правительства Мурманской области, Министерства финансов Мурманской области, Министерства социального развития Мурманской области, Министерства строительства и территориального развития Мурманской области, комитета по культуре и спорту Мурманской области, общественных организаций, в том числе ООМО «Ассоциация кольских саамов» и Саамское собрание Самь Соббар.

Председатель Саамского собрания Самь Соббар Полина Харыбина отметила важность получения грантов общественными объединениями на территории Мурманской области, а также обратила внимание уважаемых депутатов на проблему, связанную с увековечиванием памяти бойцов оленетранспортных батальонов и появления в нашей области уникального памятника в честь их подвига.