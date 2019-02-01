Романов-на-Мурмане – последний город Российской империи в период правления Николая II

В Областной научной библиотеке состоялся круглый стол «Российская империя в эпоху правления императора Николая Второго». На встрече, организованной Обществом русского исторического просвещения «Двуглавый орёл», были подняты вопросы освоения Арктических территорий во время правления императора Николая II и основания города Романов-на-Мурмане.

С приветственным словом выступил председатель общества Константин Малофеев. Он отметил, что целью общественной организации является историческая реабилитация русской монархии.

Заместитель председателя общества, генерал-лейтенант Леонид Решетников, автор книг «Вернуться в Россию» и «Русский Лемнос» поделился своими мыслями о достижениях Российской империи в период правления Николая II.

С докладами, касающимися вопросов региональной истории, выступили публицист и историк, биограф Николая II, член Союза писателей России Петр Мультатули, публицист и блогер, обозреватель телеканала «Царьград» Егор Холмогоров.

Мурманские учёные - кандидат исторических наук, заведующий кафедрой истории и права Мурманского арктического государственного университета Юлия Бардилева и кандидат исторических наук, сотрудник Военно-морского музея Северного флота Дмитрий Жалнин поделились собственными аргументированными взглядами на дореволюционную историю края.