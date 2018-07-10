«Ромашку Победы» подарили Дню семьи, любви и верности

8 июля в Мурманском областном краеведческом музее состоялся День семейного отдыха «Ромашка Победы», посвященный Дню семьи, любви и верности. Праздник отмечается в день памяти святых Петра и Февронии. История их любви прошла через несколько веков и не забылась.

Ребятам рассказали историю покровителей семьи и брака – святых Петре и Февронии, являющихся образцом идеальных семейных отношений. «Повесть о Петре и Февронии Муромских» – произведение, ставшее памятником древнерусской литературы, было написано в XVI веке.

Маленькие посетители узнали, что символом праздника является ромашка. Этот цветок с давних времен считался символом любви и использовался для гаданий «любит – не любит». Их также дарили юноши и мужчины своим дамам сердца и женам в знак уважения, внимания и любви.

В этом году День семейного отдыха прошел в рамках музейно-выставочного проекта «Территория Победы» Музея Победы Москвы.

Мероприятие продолжилось мастер-классом «Ромашка Победы», на котором ребята увидели подлинные письма из фондового собрания Мурманского областного краеведческого музея, которые солдаты отправляли с фронта своим родным и близким. На занятии были прочитаны письма к матери Героя Советского Союза Анатолия Бредова, наполненные нежностью, любовью и заботой. Письма-треугольники отображают историю семьи в истории войны.

Также детям рассказали, почему письма военного времени имели треугольную форму, почему они отправлялись без конверта и что означает надпись «проверено цензурой».