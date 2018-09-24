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Мурманская область. Арктика24.09.18 08:30

«Росатом» «погружается» на дно Арктики

«Росатом» выступит заказчиком создания роботизированной установки по добыче редких и трудноизвлекаемых металлов на дне Арктики, сообщил РИА «Новости» руководитель проектной группы Фонда перспективных исследований (ФПИ) Виктор Литвиненко.

«Этот проект дополнит наши работы по освоению Арктики. На будущее мы прорабатываем подводную добычу твёрдых и трудноизвлекаемых полезных ископаемых. Такой техники по сути нет», – сказал Литвиненко.

По его словам, заказчиком такой установки станет госкорпорация «Росатом» и входящая в нее компания «Атомредметзолото».

«Это будет достаточно сложный проект ухода «Атомредметзолота» с суши под воду, где находятся огромные запасы твёрдых и трудноизвлекаемых полезных ископаемых. Пока мы работаем с ними. Возможно будут и другие соратники», – уточнил Литвиненко.

По его словам, за основу проектируемой установки возьмут разработанный проект «Айсберг», который предполагает создание отдельных автономных комплексов для освоения месторождений углеводородов для нефте- и газодобывающих компаний.

Так, в рамках проекта был создан комплекс сейсморазведки, не имеющий аналогов в мире транспортно-монтажный и сервисный комплекс – подводное судно-катамаран, две подлодки, соединенные узлами, на которые устанавливаются крепёжные механизмы, позволяющие перевезти под водой и льдом буровую установку, манифольд, систему энергообеспечения.

«Так что часть составляющих уже создана, мы посмотрим, чего не хватает и что могло бы дополнить большой набор автономных комплексов», – заключил Литвиненко.

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