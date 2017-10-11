Росатомфлот и Кольская АЭС представили экологические отчеты студентам

10 октября в Мурманске представители ФГУП «Атомфлот» и филиала АО «Концерн Росэнергоатом» «Кольская атомная станция» впервые устроили совместную презентацию экологических отчетов предприятий за 2016 год. Местом выступлений специалистов стал Мурманский арктический государственный университет.

Студентам вуза экологические отчеты предприятий представили ведущий инженер по дозиметрическому контролю группы радиационной безопасности ФГУП «Атомфлот» Алексей Бабченко и специалист отдела радиационной безопасности Кольской АЭС Павел Орлов.

- В этом году мы решили расширить нашу аудиторию и продемонстрировать экологические отчеты студентам, - отмечает секретарь общественного совета по вопросам безопасного использования атомной энергии в Мурманской области Сергей Жаворонкин. – Прежде всего нам хочется, чтобы молодежь знала о контроле радиационной обстановки и том объеме работ, который направлен на повышение экологической безопасности предприятий Госкорпорации «Росатом».

В своей презентации ведущий инженер по дозиметрическому контролю ФГУП «Атомфлот» Алексей Бабченко уделил особое внимание системе менеджмента качества и производственному мониторингу окружающей среды.

- За все время производственной деятельности предприятия загрязнения окружающей ФГУП «Атомфлот» территории и акватории не выявлено, - говорит Алексей Бабченко. – Особенно хочется отметить, что Росатомфлот работает в режиме ненакопления отработавшего ядерного топлива и радиоактивных отходов.

Студенты и представители общественности смогли задать интересующие их вопросы. Наиболее активные участники встречи получили призы от ФГУП «Атомфлот» и филиала АО «Концерн Росэнергоатом» «Кольская атомная станция».