Мурманская область. Арктика18.07.17 08:10
Напомним, «Нордавиа» - российская авиакомпания, специализируется на перевозках пассажиров из Северо-Западного федерального округа по России и за рубеж. За январь-май перевезла 385,5 тысячи пассажиров (+67,6% к аналогичному периоду
2016 г.), заняв по этому показателю 16 место среди других российских авиакомпаний. Немаловажное значение эта авиакомпания имеет для нашего региона, выполняя многочисленные авиарейсы из аэропорта Мурманск.
Росавиация ограничила до 30 августа срок действия сертификата эксплуатанта авиакомпании «Нордавиа»
Росавиация ограничила до 30 августа срок действия сертификата эксплуатанта авиакомпании «Нордавиа», следует из материалов, опубликованных на сайте ведомства в понедельник.
Решение принято 31 мая, говорится на сайте, но его причины не указаны, сообщает «Интерфакс».
Напомним, «Нордавиа» - российская авиакомпания, специализируется на перевозках пассажиров из Северо-Западного федерального округа по России и за рубеж. За январь-май перевезла 385,5 тысячи пассажиров (+67,6% к аналогичному периоду
Комментарии
-АналитикаПроизводительность труда в России отстает на 27% от среднемировых показателейРаботающая часть россиян сегодня проявляет наибольший пессимизмВнешние факторы оказывают всё большее влияние на курс рубля
-Нам интересно Ваше мнение17.07.17: Как сообщают российские СМИ, в Минздраве обсуждают идею запрета продажи алкоголя в выходные дни. Как вы к этому относитесь?Проголосовало: 95 человек
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Последние комментарии
Ильчук А.
17.07.17 20:28
Наконец-то разродились, ясность хоть появилась. Реформаторы х*****ы!!! * - купюры внесла редакция.
Виктор Константинович
17.07.17 20:27
Думаю, что некоторые муниципалитеты потом будут так же "ответственны" перед автопредприятиями, как сегодня перед ресурсниками - будут накапливать миллионные долги.
Наталья Х.
17.07.17 20:21
платить за проезд будем больше
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