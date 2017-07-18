Росавиация ограничила до 30 августа срок действия сертификата эксплуатанта авиакомпании «Нордавиа», следует из материалов, опубликованных на сайте ведомства в понедельник.

Решение принято 31 мая, говорится на сайте, но его причины не указаны, сообщает «Интерфакс».